42 حزبا يرفضون عودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي

أعلن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا رفضهم لأي دعوة أو محاولة لعودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي والحزبي في مصر.

وقال الكاتب الصحفي محمود نفادي المتحدث الإعلامي باسم التحالف، إن المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية برئاسة النائب تيسير مطر أمين عام التحالف وصف هذه المحاولات بأنها آثمة وجريمة في حق الشعب المصري العظيم الذي ثار على الجماعة في 30 يونيو ودفع الثمن غاليا من دماء أبنائه لاستعادة مصر من حكم دولة المرشد.

جميع رؤساء الأحزاب توعدوا من يحاول عودة جماعة الإخوان الإرهابية

وذكر أن جميع رؤساء الأحزاب، توعدوا من يحاول عودة جماعة الإخوان الإرهابية بردود صاعقة من الشعب المصري قبل أي جهات أخرى لأن الشعب ذاق الآلام والمعاناة على أيدي هذه الجماعة الإرهابية وأنه طوى هذه الصفحة للأبد ولن يسمح بفتحها مرة أخرى.