42 حزبا يرفضون عودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي
كتب:
محمد عزالدين
05:56 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
النائب تيسير مطر
أعلن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا رفضهم لأي دعوة أو محاولة لعودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي والحزبي في مصر.
وقال الكاتب الصحفي محمود نفادي المتحدث الإعلامي باسم التحالف، إن المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية برئاسة النائب تيسير مطر أمين عام التحالف وصف هذه المحاولات بأنها آثمة وجريمة في حق الشعب المصري العظيم الذي ثار على الجماعة في 30 يونيو ودفع الثمن غاليا من دماء أبنائه لاستعادة مصر من حكم دولة المرشد.
جميع رؤساء الأحزاب توعدوا من يحاول عودة جماعة الإخوان الإرهابية
وذكر أن جميع رؤساء الأحزاب، توعدوا من يحاول عودة جماعة الإخوان الإرهابية بردود صاعقة من الشعب المصري قبل أي جهات أخرى لأن الشعب ذاق الآلام والمعاناة على أيدي هذه الجماعة الإرهابية وأنه طوى هذه الصفحة للأبد ولن يسمح بفتحها مرة أخرى.