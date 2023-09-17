فيلم الكتيبة: الإرهاب حاول معاقبة مصر حكومة وشعبا على إسقاط الإخوان

سلط فيلم الكتيبة الضوء على ثورة 30 يونيو وإسقاط حكم جماعة الإخوان وعرض تهديدات قيادات الإخوان وانتشارهم في سيناء، موضحا كيف حاول الإرهاب معاقبة مصر حكومة وشعبا وكيف ظن أن سيناء ستكون لقمة سائغة؟

تغير نوعي في معدل العمليات

وعرض الفيلم تصريحات ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، والذي أكد أنه في الفترة من 2013 – 2014 كان هناك تغير نوعي في معدل العمليات التي تتم والإنتاجات الأيديولوجية والفكرية التي صدرت عن التنظيم والهجوم على أقسام الشرطة وإبعاد الاستثمارات ووضع متفجرات عن بعد واستهداف رجال الجيش والشرطة والهجوم على الأكمنة في العمق كل هذه العمليات وصل عددها إلى 103 عمليات في 2013 وفي 2014 نحو 1000 عملية كان الهدف منها استنزاف القوات المسلحة.

عناصر مدربة على أعمال القتال

وقال أحمد سلطان الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن التنظيم بدأ يستخدم عناصر مدربة على أعمال القتال وكل مجموعة مدربة على الأهداف وكان يتم التدريب على الأسلحة بمستوى يفوق مستوى الجيوش العسكرية والنظامية في المنطقة العربية، وهذا نتيجة الخبرات التي راكمها عناصر داعش من المدربين الأجانب والمقاتلين الذين جرى نقلهم إلى ساحة العمليات.