«الإصلاح والنهضة»: عدم وجود الإخوان من أهم ركائز الدولة بعد 2013

تابع حزب الإصلاح والنهضة فعاليات مؤتمر «حكاية وطن»، الذي عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع الميادين مثل ملفات الصناعة والإسكان والنقل بمختلف أنواعه، ما يدعو كل مصري إلى الشعور بالفخر والاعتزاز بما حدث على أرض الواقع، الذي يعد معجزة بكل المقاييس المادية.

وتعليقا على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن الأوطان لا تبنى إلا في مناخ الاستقرار، يؤكد حزب الإصلاح والنهضة أن من ركائز استقرار الدولة المصرية بعد 2013، هو عدم وجود جماعة الإخوان الإرهابية في المشهد السياسي.

ويدعو الحزب كل مواطن مصري، إلى تذكر كيف كانت حالة الدولة قبل 30 يونيو، مرورا بسنوات الإرهاب الأسود، وكيف دفعنا من أرواحنا ودمائنا ومواردنا، حتى نقف على تلك الأرضية الصلبة والمستقرة، التي أصبحنا نناقش فيها معدلاتنا التنموية ومخططاتنا المستقبلية لزيادتها.

وأخيرا، يؤكد الحزب كما ذكر من قبل، أن كل من ساهم أو طالب أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر لعودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي، فإن ذلك يعد خيانة للوطن.