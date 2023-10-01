كسر ماسورة مياه في حدائق القبة.. ورئيس الحي يوجه بالإصلاح الفوري

تلقت غرفة العمليات بحي حدائق القبة، بلاغًا، بشأن كسر ماسورة مياه أمام العقار 20 شارع محمد علي همام من شارع الساقية، وعلى الفور وجّه محمد عبد الوهاب، رئيس حي حدائق القبة، بسرعة التوجه للعنوان المذكور واتخاذ اللازم بمعرفة المرفق المختص وجاري الإصلاح بواسطة شركة مياه الشرب بالقاهرة والعمل على إعادة ضخ المياه للمناطق المتضررة في أسرع وقت.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين.

مرور على محلات الطيور

من ناحية أخرى، شهد حي حدائق القبة المرور على محلات الطيور بشارع محمد عثمان داخل سوق مكاوي للتفتيش ومتابعة أي بؤرة من حيث متابعة الحالة الصحية للبشر وجرى التنبيه على التخلص الآمن من مخلفات الطيور لتجنب نقل ونشر العدوى والتنبيه على أصحاب المحلات بالالتزام بنظافة المكان باستمرار ونظافة الرياشات والشهادات الصحية ووسائل الوقاية الشخصية للعاملين والتهوية والسلامة والصحة المهنية.

تفعيل القانون 70 لسنة 2009

وأكد الحي أن الحملات على المحلات تأتي بناءً على الكتاب الدوري الوارد برقم 30 لسنة 2022 من وزير التنمية المحلية وقرار محافظ القاهرة رقم 1883 لسنة 2022 والكتاب الدوري الوارد برقم 3317/3 بمعرفة إدارة شئون البيئة لتنفيذ وتفعيل قانون 70 لسنة 2009 لتنظيم تداول الطيور والدواجن الحية بمتابعة العمل لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور.