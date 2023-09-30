ابتهالية كبرى في حب الرسول بمسجد السيدة نفيسة الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن إقامة ابتهالية كبرى في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، عقب صلاة الجمعة القادمة، مؤكدة أنّ الدعوة عامة ومفتوحة.

مبادرة «هذا نبينا»

وتقام تلك الاحتفالية في إطار مبادرة «هذا نبينا» التي أطلقتها وزارة الأوقاف خلال شهر ربيع الأول، احتفاءً بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وتقام الجمعة المقبلة عقب صلاة الجمعة مباشرة ابتهالية كبرى في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة، وذلك بحضور كبار المبتهلين وهم المبتهل أحمد مقلد ، المبتهل مصطفى الشجري ، المبتهل عبد الله بدران ، المبتهل عثمان هلال، المبتهل إسلام السرساوي، المبتهل زياد عادل، المبتهل محمود صوفي، المبتهل محمد جمال.

وأكدت وزارة الأوقاف أن النبي الهادي محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الإنسانية، وأن مكارم الأخلاق أساس رسالة الإسلام، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «إنما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مكارمَ الأخلاقِ».