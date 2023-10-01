رئيس مدينة الشروق يتفقد معدات مواجهة الأمطار ويوجه برفع حالة الاستعداد

تفقد المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، في جولة مفاجئة، المعدات المخصصة لمواجهة الأمطار لمراجعة حالتها الفنية، وذلك في ضوء توقعات «الأرصاد»؛ لتعرض بعض المدن لسقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة.

اصطفاف جميع المعدات

طالب رئيس الجهاز باصطفاف جميع المعدات والأدوات الخاصة بالجهاز وشركات التشغيل والصيانة، والتنمية والتجربة الحية لكل مُعدة مشيدًا بجاهزيتها.

فريق الطوارئ

كما وجّه فريق الطوارئ برفع حالة الاستعداد ومراجعة خطة الصيانة بالأحياء ومناطق المدينة والتي تشمل على تطهير غرف صرف الأمطار ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي في ظل زيادة المياه المتوقع استقبالها بالشبكة والتأكد من جاهزية الروافع، مؤكدا استمرار خطة العمل خلال الفترة المقبلة بهدف التعامل الأمثل في أوقات الطوارئ.