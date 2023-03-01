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جهاز مدينة الشروق يفتح باب تقنين أوضاع حائزي الأراضي

كتب:

أيمن حمزة
11:07 ص | الأربعاء 01 مارس 2023
الوطن تنشر أسماء المستفيدين من تقنين أوضاع الأراضي المضافة

الوطن تنشر أسماء المستفيدين من تقنين أوضاع الأراضي المضافة

أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق برئاسة المهندس علي سعد، بدء التعامل في إجراءات تقنين وتوفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة.

آلية وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي 

وأعلن الجهاز عبر موقعه الإلكتروني، عن اعتماد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، آلية وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة «الرابيه-السلام-طيبه» وعليه سيتم استكمال إجراءات التقنين مع المعتمد طلباتهم من اللجنة الرئيسية بحضور أصحاب الطلبات للإدارة العقارية وذلك بداية من يوم الأحد المقبل.

وحصلت «الوطن»، على نسخة من أسماء الدفعة الأولى المطلوب حضورها طبقاً للكشوف مع الأخذ في الاعتبار الإعلان تباعاً عن الطلبات التي يتم اعتمادها من اللجنة الرئيسية.

حملات مستمرة للحفاظ على الشكل الحضاري لمدينة الشروق

وفي سياق متصل، وجه المهندس على سعد، بشن حملات مكثفة بجميع أحياء المدينة لرفع المخلفات والنظافة العامة بالشوارع، وتنفيذ صيانة إضافية للمسطحات الخضراء للحفاظ عليها، مشدداً على ضرورة استمرار الحملات حفاظاً على الرونق المتميز والشكل الحضاري لمدينة الشروق، باعتبارها درة المدن الجديدة شرق القاهرة.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.