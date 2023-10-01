«حماة الوطن»: حشد شعبي غدا بالمنصورة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

أعلن حزب حماة الوطن، دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وبدأت مظاهر دعم الرئيس بمحافظة الدقهلية عن طريق سيارات تجوب المحافظة، يعلق فوقها ميكروفون، وتحث المواطنين على النزول لتأييد الرئيس السيسي والمشاركة في كتابة مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة.

أحمد رعب، أمين حزب حماة الوطن بالدقهلية، أكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحزب أعلن عن حشد شعبي غدًا بالمنصورة، ينطلق الساعة الخامسة مساءً من أمام الحزب بمدينة المنصورة، ويجوب شوارع المدينة بالكامل.

ميكروفونات ولافتات دعم الرئيس

وروج الحزب للحشد الشعبي عن طريق ميكرفونات ولافتات دعم الرئيس السيسي بالمحافظة، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضًا قام الحزب بإبراز إنجازات الرئيس خلال سنوات حكمه الماضية.

حماة الوطن يؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات

ومنذ إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، يجوب حزب حماة الوطن بشكل مستمر العديد من مكاتب الشهر العقاري بمختلف الأماكن في مختلف محافظات مصر، وذلك لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات، وحثه على استكمال مسيرة التنمية التي بدأها منذ سنوات، وبناء مستقبل أفضل لمصر.