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«الأحرار الاشتراكيين»: الرئيس السيسي اقتحم المشكلات ووضع حلولا عملية

كتب:

محمد عزالدين
06:23 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
طارق درويش

طارق درويش

قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن الأزمات التي تعرضت لها مصر بداية من الحرب على الإرهاب ثم جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، تعد توابع مسلسلة ومتتابعة أدت إلى ظروف صعبة للغاية، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع يده على مواطن وجروح المشكلات العالقة التي يئن منها الوطن وموجوع منها.

الرئيس السيسي وضع يده على مواطن الضعف

أضاف «درويش»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، «مع احترامي للرئيس مبارك، في فترة حكمه، إلا أنه لم يضع يده على مواطن الضعف التي وصلنا إليها، حيث وصلنا إلى بنية تحتية مضمحلة، وبيئة سياسية في غير محلها».

وأوضح أن الرئيس السيسي وضع يده وفكره على كيفية مواجهة المشكلات عمليا، والموضوع ليس صدفة، لكن هناك كانت مشكلات قوية تواجه الوطن، استطاع أن يضع خططا ودراسات علمية متأنية وخبرات تراكمية وفكر وإبداع وشجاعة القرار، استطاع التصدي لهذه القضايا بقوة يحسد عليها.

الرئيس تعامل مع المشكلات بحزم

وتابع: «لا يجوز كائن ما كان أو شخص أو مجموعة أو فئة مضللة أو غيرها، أن ينكر هذه الإنجازات، لأن ذلك لن يكون عدلاً، خاصة أن الرئيس السيسي تعامل معها بحزم».

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