نائب رئيس «مستقبل وطن»: الرئيس السيسي بطل قومي وحقق إنجازات غير مسبوقة

قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب أعلن منذ مدة تأييده ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية انتخابية جديدة، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية حقق إنجازات كثيرة مثل القضاء على الإرهاب وبناء مصر.

أضاف الخولي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد عبر قناة «إكسترا نيوز»: «في مؤتمر حكاية وطن نرى ما حدث على الطبيعة، هي إنجازات غير عادية في وقت غير عادي، وأدعو كل شباب مصر إلى أن يتابع ما حدث وكيف وكل ذلك بالأرقام».

الرئيس السيسي بطل قومي

تابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنّ الرئيس السيسي عندما ترشح لأول مرة كان البطل القومي الذي أنقذ مصر: «لو عمل برنامج انتخابي وقال إنه يحلم بما رأيناه في حكاية وطن لما صدقنا، نحن الآن في الجمهورية الجديدة».

حلم واقعي

أوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ: «نحن الآن في حلم واقعي، حيث حققنا الكثير رغم صعوبة الوضع الاقتصادي العالمي، وهذه الأجيال تضحي وتعمل وتنتج من أجل الأجيال المقبلة، ولا توجد دولة في العالم حققت نقلة كبيرة دون معاناة».