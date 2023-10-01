جورج وسوف يقترب من أول مليون مشاهدة بأغنية «نجم عالي» على يوتيوب

اقترب سلطان الطرب جورج وسوف، من تحقيق أول مليون مشاهدة بأغنية «نجم عالي» التي طرحها منذ 3 أيام عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية جورج وسوف الجديدة

أغنية نجم عالي لـ جورج وسوف من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع زيزو فاروق، ميكس وماستر إيلي، والفيديو كليب من إخراج طوني خواجة.

إشادات بأغنية نجم عالي لجورج وسوف

وشهدت أغنية نجم عالي، إشادات عديدة من جمهور سلطان الطرب وتصدرت التريند في الساعات الأولى من طرحها، وتقول كلمات الأغنية: «عشان مش شبهكو.. بشد انتباهكو.. عشان قلبي طيب بتستغربوني.. مالكمش غالي».

يذكر أن الفنان جورج وسوف، طرح مؤخرا أغنية بعنوان «بيتكلم عليا» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وحققت نجاحا كبيرا، إذ وصلت نسبة مشاهدتها إلى 23 مليون مشاهدة وكتب كلماتها أمير طعيمة وألحان زياد برجي وتوزيع زاهر ديب.