مسيرة حاشدة لـ«مستقبل وطن» وتحالف الأحزاب تأييدًا للرئيس السيسي بكفر الشيخ غدا

أكد المستشار القانوني، محمد الأجرود، أمين حزب حماة الوطن، في كفر الشيخ، عضو الهيئة العليا لتحالف الأحزاب الداعمة للرئيس السيسي، أن غدا الاثنين ستنطلق مسيرة حاشدة يترأسها حزب مستقبل وطن مع تحالف الأحزاب، بميدان النصر، بوسط عاصمة الإقليم بمدينة كفر الشيخ، التي يشارك بها أحزاب حماة الوطن، وإرادة جيل، وكذلك مجلس القبائل والعائلات المصرية، علاوة على الآلاف من أبناء المحافظة.

دعم وحسد كبير لدعم الرئيس السيسي

أشار «الأجرود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن حزب مستقبل وطن، وحماة الوطن، سيحتشدان بميدان النصر في الرابعة عصرًا بالآلاف لمساندة الرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، حاملين العلم المصري، موضحًا أن ما قدمه الرئيس السيسي لمصر يحتاج منا لرد الجميل.

مسيرات تجوب الشوارع وصولاً لميدان النصر

وأشار إلى أن حزبي حماة الوطن ومستقبل وطن، وباقي أحزاب التحالف الوطني لدعم الرئيس السيسي سيتجهون من كل حدب وصوب من شوارع مدينة كفر الشيخ، وصولاً إلى ميدان النصر بوسط مدينة كفر الشيخ، حتى يعي العالم كله أن الشعب يحب الرئيس ويدعمه بكل ما يملك.