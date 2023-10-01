قناة الناس تقدم نصائح للتعامل مع المسنين في يومهم العالمي

قالت الإعلامية سالي سالم، مذيعة بقناة الناس، إن اليوم يوافق اليوم العالمي للمسنين، لافتة إلى أن هذا اليوم مناسبة مهمة للاعتراف بالدور الذي يقدمه كبار السن في المجتمع، وخصوصا أنهم أصحاب خبرات كبيرة قادرين على نقلها للأجيال القادمة.

هدف اليوم العالمي للمسنين

وتابعت مذيعة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس: «يهدف اليوم للتوعية بأهمية تعزيز الصحة النفسية لكبار السن وتقديم جميع طرق الدعم لهم، وبمناسبة اليوم العالمي للمسنين فإحنا أولا بنقول لأهلنا وكل كبار السن كل سنة وانتوا طيبين وبخير، كل سنة وانتوا وسطينا وانتوا الأساس وأصحاب الفضل في حاجات كتيرة جدا، وبخبراتكم الكبيرة وبركتكم كلنا».

وأضافت أن هناك نصائح مهمة لا بد أن نعمل بها عند التعامل مع كبار السن، مردفة: «هي أول حاجة لازم يكون عندنا صبر وإحنا بنتعامل مع كبار السن، مش بس صبر لا صبر ورحمة، ونبذل قصارى جهدنا في خدمتهم ورعايتهم، وكذلك مهم أننا نتواصل معاهم من وقت للتاني، ونعرف هما محتاجين ايه ونعمله بسرعة، بلاش نحسسهم بالوحدة وأنهم تُقال علينا، وأيضا مهم جدا نتعامل مع كبار السن باحترام شديد، ونقدرهم سواء نعرفهم كويس أو منعرفهمش، يعني مثلا لو قابلنا حد من كبار السن في المواصلات، لازم نقوم وهو يقعد.. نساعده لو محتاج مساعدة».

كيفية التعامل مع كبار السن

وأضافت: «من الحاجات التي تفرق مع كبار السن أن يشعروا أن وجودهم فارق مع اللي حواليهم، يعني مثلا لو فيه حاجة في البيت نروح نحكيلهم وناخد رأيهم ونسألهم نتصرف إزاي، وكمان هما بيحبوا يحكوا عن ذكرياتهم والأيام اللي فاتت، بلاش تحسسهم إنك سمعت الكلام ده كذا مرة، اسمع لهم كأنك أول مرة تسمع وتفاعل كمان مع الحكايات اللي بيحكوها.. اوعى مهما كانت حالتك النفسية أو الضغوطات اللي عندك، تخلي صوتك يعلى عليهم أو تتعامل معاهم بطريقة مش مناسبة ده غير مقبول.. هما في المرحلة دي بيكونوا زي الأطفال أقل كلمة ممكن تجرحهم وتأثر على نفسيتهم إلى حد بعيد».