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«التجمع» يشيد بالموقف الثابت للرئيس السيسي برفض عودة جماعة الإخوان الإرهابية

كتب:

أحمد الشرقاوي
08:12 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
حزب التجمع

حزب التجمع

أشاد حزب التجمع بتأكيد الرئيس السيسي موقفه الرافض لعودة جماعة الإخوان الإرهابية إلى المشهد المصري مرة أخرى.

التجمع يشيد برفض السيسي لعودة الإخوان 

وقال عماد فؤاد المتحدث الإعلامي للحزب في تصريحات خاصة، إن وجود الرئيس على رأس الحكم يمثل أحد أهم الضمانات لحماية مصر من خطر الجماعة الإرهابية، ومن يدعمها من بعض القوى الخارجية بكل أشكال الدعم السياسي والإعلامي والمالي واللوجيستي.

وأشار «فؤاد» إلى الموقف الثابت لحزب التجمع الرافض لفكر الإخوان باعتباره المنطلق الرئيسي لكل الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية، وهو ما أكده الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة، بوصفه لفكر الإخوان بأنه غير قابل للحياة ويتصادم معها.

ودعا مساعد رئيس التجمع، الأحزاب، والقوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدورهم في توعية المواطنين بالأخطار المحيطة بمصر، وتفويت الفرصة على مخططات هدمها وتقسيمها، وإشاعة الفوضى استغلالًا للأزمة الاقتصادية الراهنة.

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