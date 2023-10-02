«محمد» من الفيوم يطالب الرئيس السيسي بالترشح لولاية جديدة: «كمل وإحنا معاك»

طالب محمد نادي زكي، أحد أبناء منشأة العشيري بمحافظة الفيوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال المشروعات العملاقة التي بدأها في كل شبر في مصر، والتي لم تكن تحدث خلال 40 سنة ولكنها جعلها حقيقة خلال سنوات قليلة جدًا، مؤكدًا أنه فور انتهاء تلك المشروعات ستكون مصر مختلفةً تمامًا وتصبح في مصاف الدول.

جاء ذلك خلال انتظار «نادي» أمام أحد مكاتب الشهر العقاري، لتحرير وتوثيق توكيل لدعم وتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مُعلنًا إنّه سينتخب الرئيس السيسي.

بنحبك يا ريس وفي ضهرك

ووجه رسالة للرئيس السيسي قائلًا «أنا بقول لسعادة الريس انزل وكمل وإحنا معاك ووراك وفي ضهرك، وبنأيدك عشان إحنا بنحبك ياريس، عشان تراب البلد دي، وعشان إنت عملت إنجازات كتيرة في فترة بسيطة من الزمن».

أحلام تحوّلت إلى حقيقة

وأشار إلى أنّ إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات المُنصرمة، واضحة وملموسة على أرض الواقع، مشروعات كانت تستغرق من 30 وحتى 100 عام لإنجازها، ولكن في عهد الرئيس السيسي تم إنهائها في سنوات تُعد على أصابع اليد الواحدة.

العاصمة الإدارية فخر مصر

وذكر إنّ أبرز تلك المشروعات هي العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد مصدر فخر لمصر والمصريين، والتي جعلت مصر في مصاف الدول المتقدمة وتنافسها، فضلًا عن الطفرة الكبرى في الطرق والكباري والأنفاق والقطارات الكهربائية والتي حلت أزمات التكدسات المرورية والزحام وتوفر الوقت والجهد على المواطنين، بعدما اختزلت الكثير من المسافات للنصف.

«حياة كريمة» الأشهر

واستطرد قائلًا: «يكفينا المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي غيرت شكل الحياة تمامًا في قرى الريف المصري»، موضحًا أنّه ينتظر توصيل شبكة صرف صحي في قريته ضمن أعمال المبادرة، لذلك سينتخب الرئيس السيسي خلال الانتخابات المُقبلة.