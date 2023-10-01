الرئيس السيسي للمصريين: «عايزين تبقوا بلد.. لازم نبني ونغيّر الواقع»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الدولة انتهت من بناء 300 ألف وحدة سكنية بتكلفة 85 مليار جنيه، وقال للمعترضين على إقامة المشروعات: «عايزين تبقوا بلد إزاى؟».

«مدبولى» تحمّل الكثير وفترة رئاسته للوزراء ووجوده فى الإسكان لم تكن هينة وأنا مبجاملش حد

وأضاف الرئيس، خلال كلمته فى جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثانى من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»: «رئيس الوزراء تحمّل الكثير، كان موجود كل يوم معانا، أنا بتكلم جد ومبجاملش حد، اوعوا تفتكروا إن الفترة اللى مسكها الدكتور مدبولى كرئيس للوزراء أو كوزير للإسكان هينة، خصوصاً أن إنجازات الإسكان كان جزءاً منها».

دعم البنية التحتية أولوية

قال الرئيس: «الناس بتقول منعملش موانئ ولا مناطق لوجيسيتة وغيرها من المشروعات، طب انتم عايزين تبقوا بلد إزاى؟ عايزين تاخدوا مكانكم على الخريطة إزاى؟ والكلام ده أنا بقوله علشان الناس تعرف الدولة بتتعمل إزاى، مررت على دول أفريقية كثيرة وسألتهم حول صور الدعم الذى يقدمونه، وجدنا أنهم لا يقدمون أى دعم سواء للكهرباء أو البترول أو الأطعمة، وسألتهم عن دعم الزراعة، فقالوا ممكن نقدم أسمدة، وأنا بسأل السؤال علشان أتعلم وأفهم بلدى هى كده ليه؟».

الرئيس: الدول ذات الظروف الاقتصادية الصعبة ليس لها إلا الأفكار.. ودول أفريقية كثيرة لا تقدم أى دعم سواء للكهرباء أو البترول أو الغذاء

وأضاف الرئيس: «الدولة أمر آخر غير الكلام، مينفعش يتقدم طلب إسكان اجتماعى، ونقدم للناس وعود، لازم نبنى، وإن المشروعات التى عرضها وزيرا النقل والإسكان كانت محل جهد وإرادة أن تتغير مصر من الواقع الحالى لواقع آخر، وكل وزير كان معنياً بعمله، ولكن رئيس الوزراء كان موجوداً فى كل ذلك وهو أكثر شخصية تحملت الضغوط، كل وزير مختص ييجى يعرض ويكمل شغله ويحضر مجلس الوزراء وخلاص كده».

توجيهات فورية بالانتهاء من ميناء الإسكندرية الجديد 2025

قال الرئيس إن الدول ذات الظروف الاقتصادية الصعبة ليس لها إلا الأفكار، موضحاً: «هل تتصوروا درجة الإهمال لميناء الإسكندرية، الناس تخش تعمل مدرسة وعمارة والإسكان والعشوائيات تصل لكل الظهير الخلفى للميناء، اللى كان فى 1915 حاجة عظيمة، ولما نيجى نجلى الناس دفعنا تمن 2000 شقة لعمل ظهير خلفى للميناء، أنا معنديش حاجة اسمها 2030 يخلص 2025، ولو كنتوا بتتكلموا عن فكرة إن الدولة تقدم ما لديها لإنجاح فكرة إنها تكون مركز للتجارة العالمى لازم الموانئ والسكك الحديدية 2025».

لن نترك أهالينا عرضة للظروف الصعبة

وشرح «السيسى» أننا أنهينا 300 ألف وحدة بتكلفة 85 مليار جنيه، وتم فرش هذه الوحدات، وكان الهدف منها التعبير أننا لن نترك الأهالى عرضة للظروف الصعبة.

10 تريليونات جنيه من أجل دفع خطة التنمية

أشار الرئيس إلى أن الرقم الذى طُرح من الحكومة 10 تريليونات جنيه من أجل خطة التنمية «10 تريليون على الأسعار الحالية تساوى 300 مليار دولار، ومن حوالى عام ونصف كان كأس العالم فى قطر والإعلاميين عندنا قعدوا يهاجموا إزاى يتم إنفاق 300 مليار دولار على إعداد الدولة وتحويل قطر من حالة لحالة، مستغلين فرصة كأس العالم، قلت لهم بتقولوا كده ليه؟ هو ده الرقم اللى بيتصرف على دولة علشان تجهز نفسها وتبقى دولة تتقدم وتستفيد من إمكانياتها، تبنى قدرات لدولة فيها صرف صحى وكهرباء ومطارات».

الرئيس للمعترضين على المشروعات القومية: «قبل ما تهاجموا افهموا

مضيفاً: «قبل ما تهاجموا افهموا، الوعى والصدق والفهم هو الأهم، وإحنا صرفنا 10 تريليون جنيه بس فى رحلة التنمية علشان الشركات اللى بتنفذ شركات مصر، ولو دى شركات أجنبية الرقم ده على الأقل يتضرب فى 3 ولكن من كرم ربنا إن اللى عملناه اتعمل بشركات مصرية بالكامل».

تغيير شكل العلاقة بين المالك والمستأجر فى الإيجارات القديمة

قال الرئيس: «بقول للمصريين أرصدة مصر وأصول مصر لما نيجى نتكلم عن أصل بـ300 مليار جنيه، ولكن اختزال علاقة الأصل بتخفيض سعر التذكرة إحنا بنضيع الأصل، لأنه المستثمر لو حب يشغل مترو ويكسب منه مش هييجى، والناس لازم تعرف إن المترو جاى قرض وسلف، كنت بتدور على الجانب الجميل نخلى التذكرة متغلاش وأنا ببص على التجربة ككل الـ50 سنة اللى فاتت».

وأضاف: «وزير النقل طلب منى 25 مليار جنيه علشان نرفع كفاءة مترو حلوان، قلت له جايين دلوقتى والمترو مش جايب تكاليف تشغيله حتى، وبقول كده علشان النقطة دى محل نقاش وخوف من المسئولين والحكومة».

وشرح الرئيس السيسى: «مش مهم المحطات انتم افتتحتوها وجميلة، المهم تفضل جميلة زى ما هى، وعلشان تفضل جميلة تشغيلها لازم يبقى اقتصادى، طيب الكلام ده أقوله وأنا داخل على انتخابات؟ آه مش هنضحك على بعض لو عاوزين نبقى دولة، علشان التريليون جنيه اللى اتصرف على السكة الحديد يجيب عائد، وعندما طرحت فكرة عمل نقاش لتغيير العلاقة بين المالك والمستأجر للإيجارات القديمة، نجد الناس تقول دى مكتسبات لا تقترب منها»، متابعا: «الناس اللى عملت المكتسبات دى الله يرحمهم ماتوا من زمان واللى موجود دلوقتى أحفادهم».

وقال: «بنتكلم عن كتلة سكانية اتنفذ عليها هذا القانون سنة 1962، ومن 1962 اللى كانوا موجودين وساكنين وقتها استفادوا من القانون ده والتخفيض اللى تم، هو الموضوع مدى الحياة ليهم ولأبنائهم وأحفادهم؟ ولا الموضوع ينتهى بقى؟!».

وتابع: «الناس بتقول مكتسبات والناس غلابة، لكن الواقع إن الناس دى ماتت واللى بعدهم ماتوا، ولسه الناس ماسكة فى الموضوع»، متابعاً: «مناقشة موضوع الإيجارات القديمة فى البرلمان أو القنوات الحوارية يشكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة تمنهم 500 ألف فى المتوسط يبلغ تريليون جنيه، وده حرام».

50 سنة على انتصارات أكتوبر

وقال الرئيس: «سنة 67 وزير الدفاع الإسرائيلى قال إن الضربة دى لن يقوم منها الجيش المصرى إلا بعد 50 سنة، وأنا قُلت فى نفسى هو إحنا هنفضل كل ده لحد ما نقدر نستعيد قوتنا.. حبيت أذكركم بذلك فى الاحتفال الـ50 لنصر أكتوبر، ولو قلنا لمستثمر ييجى ياخد القطر الكهربائى السريع، اللى تكلفته 25 مليار دولار، هييجى يقولى والتسعير؟ هقوله لأ منقدرش، هيقولى خليهولك، وهيبقى ملتزم تشغله وتعمله إحلال وصيانة وتدفع القرض، وهييجى حد يقولى طيب ما تعملهوش».

وأضاف: «مينفعش يتقدم طلب إسكان اجتماعى ونقدم للناس وعود، لأ نبنى، والوحدات الـ2 مليون الجارى عملهم، ما لم يكن فى قانون يخلى الناس تنسى ثقافة الخوف على الوحدة السكنية اللى ممكن تديها لحد أو تأجرها تفضل الفكرة دى غير قابلة للنجاح». وشرح الرئيس: «لازم قانون قوى حاسم وسريع، وإلا هنفقد الـ2 مليون وحدة سكنية، متوسط سعرهم تريليون جنيه، والنقطة دى مبيتمش نقاشها بشكل كويس».