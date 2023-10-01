خصص برنامج الحياة اليوم، فقرة محورية أدارها الإعلامي محمد مصطفى شردي، بالدكتور مدحت نافق الخبير الاقتصادي، لتحليل رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، في يومه الثاني.

اللوم في الزيادة السكانية يعود على المواطن في المقام الأول

وخلال اللقاء كشف الإعلامي محمد مصطفى شردي: «اللوم في الزيادة السكانية يعود على المواطن في المقام الأول»، مضيفًا أن الجلسة الأولي في الجزء الاقتصادي من الجلسات الاقتصادية كان بحضور التخطيط والمالية، موضحًا أن أزمة كوفيد 19 خسرت مصر مبالغ طائلة كانت من المتوقع أن تضيف كثيرًا للاقتصاد المصري.

الدولة واجهت تعثرات كبيرة جدًا

ولفت إلى أن مؤتمر «حكاية وطن» هو لرصد ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، موضحًا أن الدولة واجهت تعثرات كبيرة جدًا خارجية آخرها كوفيد19 والأزمة الروسية الأوكرانية.