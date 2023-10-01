«الحياة اليوم» يرصد مشاهد من أول يوم دراسة

استعرض «الحياة اليوم» مشاهد من أول يوم دراسة بالعام الجديد 2023/ 2024، وسط أجواء مبهجة بحضور أسري كبير خاصة أولياء أمور تلاميذ المراحل التعليمية الأولى حرصا منهم على أن يكونوا بجانب أولادهم في أولى خطواتهم الدراسية.

محافظ القاهرة: عام دراسي مبهج ومشرق على أولادنا

وخلال التقرير الذي عُرض عبر برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية كانت حريصة أن العام الدراسي يبدأ مكتملا من جميع النواحي، متمنيًا أن يكون عاما دراسيا مبهجا ومشرقا على أولادنا في مدارسهم وبطمن أولياء الأمور أن أولادكم في أمان».

كل حاجة متاحة لينا في المدرسة وربنا يوفقنا جميعاً

كما عبر بعض الطلبة عن سعادتهم في أول أيام العام الدراسي: «كل حاجة متاحة لينا في المدرسة وربنا يوفقنا جميعا ونكون قدوة للأجيال الجاية، إحنا متحمسين للعام الدراسي عشان نحقق حلمنا».