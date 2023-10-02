سيدة من الإسماعيلية: «بندعم الرئيس السيسي عشان يكمل مسيرة التنمية»

قالت إيمي موسى إحدى سيدات الإسماعيلية، إن مشروع حياة كريمة أحد أهم المشروعات التي شهدتها المحافظة على مدار السنوات الماضية والتي نجحت في تغيير شكل الحياة بشكل كبير في المدينة.

وأضافت «موسى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «حياة كريمة طورت المستشفيات بالكامل ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى جانب رفع كفاءة الوحدات الصحية لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين بعد سنوات طويلة من التهميش».

«موسى»: مكملين مع الرئيس لنجاحه في تحقيق الأمن

وقالت إيمي موسى: «بنقول للريس إحنا معاك ومكملين معاك عشان نكمل مسيرة المشروعات ونوصل بمصر لبر الأمان ونحافظ على مكانتها بين دول العالم كما نجحت في إعادة كرامتها وبقوله كمل مشوارك ياريس وإحنا معاك».

تحقيق المعادلة الصعبة

وأضافت أن الرئيس السيسي نجح في تحقيق معادلة صعبة وهي تحقيق الأمن والأمان، في ربوع مصر رغم ما تعرضت له الدولة من هجمات إرهابية إلى جانب تقوية دعائم الاقتصاد وإنشاء بنية تحتية قوية أصبحت قاطرة للتنمية الحقيقية، قائلة: «بنشكر الرئيس السيسي على كل مشروع تم تنفيذه لخدمة المواطن، وإن شاء الله هنأيده ويكمل معانا باقي المشروعات خلال الفترة الرئاسية المقبلة».