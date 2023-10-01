«سوهاج الأزهرية» تكرم المتميزين من دارسي رواق القرآن الكريم

شهد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، تكريم الدارسين المتميزين من الكبار والأطفال برواق القرآن الكريم خلال الاحتفال الذي نظمته إدارة الرواق بمقر الإدارة، وتم توزيع المصاحف والجوائز العينية للدارسين الخاتمين والمتميزين بالرواق.

حفل تكريم المتميزين

ونظمت إدارة فروع الرواق الأزهري بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور نور الرمادي حفل التكريم لدارسي الرواق الأزهري الخاتمين والمتميزين بحلقات تحفيظ القران الكريم، في إطار حرص القيادات الأزهرية في دعم أنشطة الرواق الأزهري وألقى كلمة شكر وتقدير لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على رعايته لأنشطة الرواق الأزهري، كما وجه الشكر والتقدير لمنتسبي الرواق الأزهري، على الحرص والاهتمام بحفظ كتاب الله عز وجل الذي هو من أعظم وأجل الأعمال.

مديري فروع الرواق بسوهاج

وأوضح الدكتور نور الرمادي، مدير إدارة فروع الرواق بمحافظة سوهاج، بأن الحفل جاء بدعم وحرص محفظي الحلقات: الشيخ محمد سعد محمود عارف، والشيخ حماده فؤاد، والشيخ عاطف سلمان، للدارسين بالحلقات على مواظبتهم على الحضور واجتهادهم في حفظ كتاب الله الكريم.