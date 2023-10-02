إجراءات مدينة مرسى مطروح لمنع المواطنين من نزول البحر بسبب تقلبات الطقس

اتخذت مدينة مرسى مطروح عدة إجراءات لمنع نزول المواطنين، البحر، خلال هذه الأيام وذلك بعد انخفاض درجات الحرارة وعدم استقرار حالة الطقس وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظات الساحلية لسقوط أمطار؛ مما دفع رئيس المدينة عمرو عبد المجيد إصدار تعليمات جديدة بشأن الشواطئ.

ما هي إجراءات مرسى مطروح حول نزول البحر؟

أكد رئيس مدينة مرسى مطروح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على اتخاذ عدة إجراءات حاسمة حول نزول شواطئ مطروح، وهي كالتالي:

- منع نزول جميع المصطافين أو أهالي مطروح إلى جميع الشواطئ العامة والخاصة في مدينة مرسى مطروح بدءًا من أول أكتوبر 2023.

- المرور والمتابعة من إدارة الشواطئ على جميع البلاجات شرق وغرب ووسط المدينة للتأكد من تنفيذ التعليمات الصادرة من الوحدة المحلية حول عدم نزول شواطئ مرسى مطروح.

- مناشدة مدينة مرسى مطروح جميع المواطنين بأهمية الالتزام بالتعليمات الجديدة للحفاظ على أرواح الناس من الغرق وعدم تعرضهم للخطر حالة النزول.

- إعلان مدينة مرسى مطروح، انتهاء المصيف هذا الموسم، عقب انتهاء موسم الصيف وبدء موسم الخريف ووجود تغيرات في حالة الطقس.

- التوجيه لجميع العاملين من مستأجري الشواطئ وأصحاب الرخص للإشغالات الشماسي والكراسي برفع جميع العدد الخاصة بهم من على جميع الشواطئ والتنبيه على المواطنين بعدم نزول الشواطئ نهائيا حفاظا عليهم طبقاً لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

انتعاشة في مصيف مطروح

وأكد محافظ مطروح أن موسم مصيف 2023 نجح بشكل كامل في ظل انتعاشة المصيف والزحام الشديد الذي شهدته الشواطئ في مدينة مرسى مطروح مع اكتمال العدد في الفنادق والقرى السياحية والعمارات الفندقية المفروشة على مدار موسم الصيف في ظل توفير جميع الخدمات للمواطنين والزائرين من عشاق مدينة السحر والجمال خلال المصيف.