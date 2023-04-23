تراجع حالات التسمم بالفسيخ في الإسكندرية مقارنة بعام 2019

كشفت الدكتورة مها غانم، أستاذ ورئيس قسم السموم الإكلينيكية، في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، إن حالات التسمم من الفسيخ التي حصلت على المصل هذا العام بلغت حالة واحدة فقط، من إجمالي حالات عيدي شم النسيم والفطر المبارك، فيما كانت إحصائية عام 2019، هي حصول 100 فرد على المصل، ما يعني أن هذا العام أصبحت النسبة 1% فقط مقارنة بعام 2019.

حالات تسمم الفسيخ

وأوضحت «غانم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية استقبل عدة حالات مصابة بنزلة معوية بسبب تناول الفسيخ والرنجة، وتم التعامل معها طبياً وتحسنت الحالة الصحية لهم وخرجوا من المركز، عدا حالة واحدة فقط احتاجت إلى المصل.

تراجع حالات تسمم الفسيخ

وأشارت إلى أن تراجع حالات التسمم من الفسيخ خلال السنوات الأخيرة الماضية أبرزها هذا العام بتسجيل حالة واحدة فقط، يرجع لوجود شهر رمضان المبارك مع عيد شم النسيم: «موسم الفسيخ اتضرب عشان كدا الحالات قلت».

وأكدت أن الحالات هذا العام كانت بسيطة حيث لم يكن هناك حاجة للحصول على أمصال البوتيوليني المضاد لتسمم الفسيخ، سوى لحالة واحدة فقط.