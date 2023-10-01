وزير الزراعة: محطة وادي الصعايدة ستنتج 160 مليون شتلة قصب سنويا

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ تكلفة مشروعات التوسع الأفقي في الزراعة تصل إلى 250 ألف جنيه للفدان الواحد، موضحًا: «متوسط إنتاجية الفدان من 10 إلى 15 طنا، أي أن المليون فدان يمكنها إنتاج 20 مليون طن منتجات غذائية، ولو تحدثنا عن 4 ملايين فدان يمكننا إنتاج 80 إلى 100 مليون طن منتجات غذائية، وهذا هو التحدي الرئيسي».

وزير الزراعة: الأمن الغذائي قضية محورية

وأضاف وزير الزراعة خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة إكسترا نيوز: «التكلفة كبيرة جدا وليس أمام الدولة المصرية إلا أن نسلك هذا المسار، والأمن الغذائي أصبح قضية محورية».

وواصل: «التوسع الأفقي ساهم في زيادة الصادرات والرقعة الزراعية، كما عملنا على محور التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية والإنتاج، وتوسعنا في التقاوي المعتمدة، ولدينا أصناف محسنة وعملنا على علاج مشكلة المياه في محطات شتل القصب، وأطلقنا البرنامج الوطني للخضر بعدما كنا نستورد 100% من تقاوي الخضر، وسجلنا أكثر من 30 صنف».

وواصل: «بالنسبة للصوب الزراعية، فإن إنتاجها 4 أضعاف الأرض العادية كما أنها تؤثر في التسعير لأنها تستخدم في التسعير وهو ما ظهر في الصادرات عندما حققنا رقما غير مسبوق».

محطة شتل القصب في وادي الصعايدة

وتابع: «بالنسبة لمتوسط إنتاجية وحدة المساحة في القمح، فنحن رقم 1 على مستوى العالم في الإنتاج الربيعي، ورقم 2 في الأرز، ولدينا محطة شتل القصب في كوم أمبو على مساحة 26 فدانا تنتج نحو 30 ملايين شتلة في السنة، وندشن محطة وادي الصعايدة لتنتج 160 مليون شتلة سنويا وسفنتتحها قريبا بعدما نفذنا زراعات تجريبية فيها».

وواصل: «القصب من المحاصيل الشرهة في المياه ولا يمكننا تطبيق فيه نظم الري الحديثة بأسلوب الزراعة الحالي وبالتالي، فقد وجه الرئيس السيسي بإيجاد آلية لأول مرة بتنفيذ محطات شتل القصب، ولدينا محطة كبيرة لإنتاج 160 مليون شتلة وجار العمل على تنفيذها».

وأكمل، أن فدان القصب يستهلك مياه بما يفوق 10 آلاف متر أو 12 مترا في السنة، والزراعة بالشتل ستؤدي إلى انخفاض بأكثر من ثلث المياه المستخدمة وستقلل الأسمدة والتكلفة وزيادة الإنتاجية، حيث يبلغ متوسط إنتاجية الفدان تبلغ 35 طنا، وعند استخدام الزراعة بالشتل سيكون بالفدان من 45 إلى 50 ألف عود، أي أكثر من 60 طنا، وهو ما يعني مضاعفة الإنتاجية وتحسين مستوى دخل الزراعة.