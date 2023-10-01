«البحيرة»: نشارك بـ50% من إنتاج اللحوم البيضاء في مصر

أجرى كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، جولة تفقدية بمركز ومدينة إيتاي البارود، تفقد خلالها محطة الزهراء لإنتاج البيض، بحضور الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وشعبان بصيص رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود، ورئيس الجمعية الزراعيه بإيتاى البارود.

تفقد ثلاجة التخزين وصوامع الأعلاف

وتفقد السكرتير العام المساعد للمحافظة، عددا من عنابر إنتاج البيض والتربية، بمحطة الزهور بمنطقة إيتاي البارود، وتابع مرحلة الإنتاج ومرحلة الجمع، كما تفقد ثلاجة التخزين وصوامع الأعلاف المغذية للعنابر، والمنطقة الإدارية بالمحطة.

أهمية الثروة الحيوانية في البحيرة

أكد «غطاس» أهمية الثروة الداجنة، كأحد العناصر الرئيسية فى منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب الثروة الحيوانية والسمكية والسلع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن محافظة البحيرة تشارك بنصيب كبير من اللحوم البيضاء، بما يعادل 50% من إنتاج الجمهورية.

وأشار إلى ضرورة الحفاظ على إنتاجية المحطة، والاستمرار فى تطوير قدراتها البشرية والإدارية والفنية، وزيادة معدلات الإنتاج، لتحقيق الإكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات المواطنين والسوق المحلية من اللحوم البيضاء وبيض المائدة، مع الالتزام بكل معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين.

يشار إلى أن المحطة مقامة على مساحة 11 فدانا، وتضم 3 عنابر بطاقة استيعابية 100 ألف طائرة تضم مختلف السلالات High 6 - High Line - ISA Brown كما تقوم المحطة بإنتاج البيض الأبيض والأحمر أنواع «السوبر - المحسن - العادي»، وتقوم المحطة بإنتاج 1200 طبق بيض اليوم بإجمالي 15 مليون بيضة فى السنة تقريبا.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرار الجولات الميدانية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين للوقوف على جودتها، والالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية، بتنمية وتطوير مقدرات الدولة، خاصة في مجال الأمن الغذائي.