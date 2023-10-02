هدية الرئيس السيسي لصعيد مصر.. محور «أبو تشت - دار السلام» للربط بين سوهاج وقنا

دائمًا مع كل زيارة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى محافظات الصعيد ومنها محافظة قنا يحقق أحلام وطموحات أهل الجنوب بمنحه الهدايا بمشروعات خدمية، وهذه المرة كان تحقيق حلم أهل محافظتي سوهاج وقنا من خلال الربط بمحور دار السلام وأبو تشت على نهر النيل، الذي شارف على الانتهاء، وذلك بعد قرار الرئيس بالبدء في إنشائه عقب زيارته لمحافظة قنا في ديسمبر 2021.

هدايا الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظتي قنا وسوهاج

يقول اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن محور أبوتشت - دار السلام الذي أهداه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظتي قنا وسوهاج خلال زيارته لمحافظة قنا لافتتاح عدد من المشروعات القومية في ديسمبر 2021، ضمن خطة الدولة لتقليل المسافات بين المحاور المقامة على نهر النيل إلى 25 كيلومترا كحد أقصى، لتسهيل تنقل المواطنين من الجانبين الشرقي والغربي للنيل.

وتابع يساهم هذا المحور في فتح مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق الصحراوية، بالإضافة إلى دعم المشروعات الاستثمارية، ومشروعات التنمية المستدامة.

الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا غرب النيل

وأكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن محور أبوتشت بمحافظة قنا – دار السلام بسوهاج يتم تنفيذه بطول 28 كيلومترا، ويربط بين الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا غرب النيل عند مركز أبوتشت، والطريق الزراعي الشرقي بمحافظة سوهاج شرق النيل عند مركز دار السلام، إذ تقع مساحة 15.5 كيلو متر من المحور داخل الحدود الإدارية لمحافظة قنا، و12.5 كيلومتر داخل الحدود الإدارية لمحافظة سوهاج.

وأكد أن المحور مكون من اتجاهين بإجمالي عرض 27.8 متر، يشمل كل اتجاه 3 حارات مرورية، ويضم المحور 30 عملا صناعيا وهي «كوبري النيل بطول 1.3 كيلو متر - 15 كوبري علوي – 8 برابخ – 6 أنفاق».

وكشف عن الانتهاء من جميع الأعمال الصناعية في الجزء الخاص بمحافظة قنا، وبلغت نسبة تنفيذ إجمالي الأعمال أكثر من 90%.