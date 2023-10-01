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الرئيس السيسي: مصر ستدار بنظم تكنولوجية حديثة تتجاوز الإشكاليات الإدارية

كتب:

شريف سليمان
11:02 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة المصرية ستدار بشكل تكنولوجي حديث ومتقدم تتجاوز به الإشكاليات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة.

تحصين مراكز البيانات

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة إكسترا نيوز:  «كل كلمة يقولها المسؤولون هنا تتحول إلى جهد وتكلفة مالية ضخمة جدا، ومراكز البيانات أنشئت بشكل محصن بأعماق تصل إلى 15 متر بمليارات الجنيهات، لتحقيق عمل مغلق محكم مؤمن بشكل كامل لا يستطيع أحد أن يدخل على الحكومة مهما كانت قدراته».

وتابع الرئيس السيسي: «الـ50 ألف حاسب الموجودة في الوزارات لا يمكن لمخلوق يقدر يدخلها».

ووجه رئيسُ الجمهورية رئيسَ الوزراء بإنهاء البروتوكول الرقمي الخاص حتى يكون ملزما ويحصل على صيغته القانونية.

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