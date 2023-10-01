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الرئيس السيسي: «ليه بحيرة ناصر كانت تنتج 80 ألف طن سمك ورغم النظم الحديثة تراجعت؟»

كتب:

محمد عزالدين
10:54 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قائلا: «العنوان اللي وراك حكاية وطن يعني إيه؟ يعني عاوز تقول للناس إن بحيرة ناصر اللي كانت بتطلع 60 و70 و80 ألف طن مبقتش تطلع كدة طب ليه؟ بالرغم من النظم الحديثة جدا في الاستزراع والإنتاج، والناس تاخد السمك نصه والباقي يتلف منها».

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في جلسة «الأمن الغذائي» ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز: «البحيرة دي فيها 40 ألف صياد، طب لو النهارده الإنتاج بتاعهم تمام أولا هيبقى لهم عائد مادي، ولينا إحنا إنتاج بدل ما تقول النهارده الدواجن أو اللحوم، لكن العدد اللي عندنا كبير وبالتالي عينينا دايما نعظم ما لدينا».

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