الرئيس السيسي لوزير الزراعة: دفعتم تكاليف تكريك البحيرات ولا لسه؟

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه للدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن تطوير البحيرات في كل أنحاء الجمهورية، قائلا له: «بعد اللي اتعمل هنا واتكلف، طب أنتم دفعتوه؟»، فرد عليه الوزير: «دفعنا آه، إحنا عملنا في فترة التوقف اللي فات»، فقاطعه الرئيس متسائلا: «دفعتوا إيه في التكريك»، فأجابه الوزير: «لأ مدفعناش»، فمازحه الرئيس: «أومال إيه؟».

تكريك البحيرات في مصر

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة «الأمن الغذائي» ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، «الموضوع شغال بالكراكات اللي اشتريناها وبين هيئة قناة السويس، عشان نكرك الكلام ده، لو كنا دخلنا شركات أجنبية كنا هنبقى عاوزين 200 أو 300 مليار جنيه».

وتابع: «أنا المهم بعد ما عملنا ده ونجحنا بالطريقة دي، مش هنفرح دلوقتي، ومنكملش الفكرة، الفكرة بأن البحيرات دي عبارة عن مزارع سمكية بقول عليها طبيعية صناعية، لية صناعية عشان هنتدخل فيها».