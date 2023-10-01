وزير الاتصالات: استثمارات بـ45 مليار جنيه في مشروعات الميكنة والتحول الرقمي

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ منظومة التحول الرقمي لا تقتصر فقط على منصة مصر الرقمية ولكن هناك مجموعة واسعة من مشروعات الميكنة التي تم تنفيذ بعضها والبعض الآخر في مراحل مختلفة باستثمارات بلغت 45 مليار جنيه.

وأضاف عمرو طلعت، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة إكسترا نيوز: «لدينا مشروعات بالتعاون مع مختلف الوزارات مثل العدل والتعليم العالي والبحث العلمي، ولدينا خطة مع وزارة العدل لنشر التقاضي عن بعد في المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة وحاليا نبني التطبيق وإن شاء الله يُتمم في هذا العام ثم نبدأ في نشره في باقي المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة».

أكبر مشروع أرشفة في الشرق الأوسط

وتابع: «أتممنا منظومة إنفاذ القانون بالتعاون مع وزارة العدل والداخلية والنيابة العامة في 7 محافظات وجارِ نشرها، كذلك منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا المشروع استتبع إجراء عملية أرشفة رقمية لأكثر من 250 مليون وثيقة، وهو أكبر مشروع أرشفة بالشرق الأوسط، وكل الملفات الجارية للحكومة المصرية أصبحت رقمية لا ورقية، ووضعنا منظومة أيضا مع بالتعاون مع هيئة الاستثمار لتأسيس الشركات عن بعد وأصبح يمكن لرواد الأعمال والمستثمرين إنشاء شركة بالكامل دون التوجه لأي جهة حكومية».

انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة

وأكد أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة انقسم إلى 3 عناصر رئيسية، بداية من الأرشفة وبناء منظومات رقمية وتطوير المنظومات الموجودة لدى مختلف الوزارات فيما يسمى بالتطبيقات التخصصية، ثم الشق الثاني وهو التطبيقات التشاركية، وهي التطبيقات التي تميكن أنشطة متماثلة في كل الوزارات مثل الموارد البشرية أو إدارة المشروعات، والعنصر الثالث هو مراكز البيانات.