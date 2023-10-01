وزير الاتصالات: استراتيجية مصر الرقمية تستهدف جذب أكبر عدد من الشركات العالمية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ استراتيجية الوزارة «استراتيجية مصر الرقمية» لها عدة مستهدفات منها تقديم الخدمات الحكومية بشكل مميكن وسهل، وإكساب أكبر عدد ممكن من المواطنين مهارات رقمية مختلفة وإثراء مصفوفة الكوادر في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجذب أكبر عدد من الشركات العالمية وتشجيع أكبر عدد من الشركات المحلية للتوسع في مقار وفروع ومراكز لها في مصر.

وأضاف «طلعت»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة إكسترا نيوز: «نستهدف تخليق العرض من خلال التوسع في المهارات والكوادر المدربة ثم تخليق طلب لاجتذاب هذه المهارات وتخليق فرص عمل أكبر، وكل هذه الأهداف تتمحور حول المواطن».