الرئيس السيسي: فكرة بحيرة ناصر كانت تقوم على إنتاج أسماك بأسعار منخفضة للغاية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجها حديثه لوزير الزراعة وزير الزراعة السيد القصير: «فكرة بحيرة ناصر لو نفتكر كانت تقديم أنواع من الأسماك بأسعار معقولة جدا أو منخفضة جدا، طب يا ترى لما اتعمل ده الفكرة دي إنها تمشي بالطريقة دي نجحت؟ البعد الاقتصادي للمشروع متحطش في الاعتبار أو جزء منه يبقى القطاع الخاص موجود فيه عشان ننظم ويدير ويحافظ على كفاءة المنشآت».

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في جلسة «الأمن الغذائي» ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز: «كل الحاجات اللي كانت موجودة خرجت برة الخدمة وعاوزة تتعمل من جديد، إذا كانت مصانع التلج اللي كانت موجودة أو مصانع التعليب، بقول كده عشان الناس تبقى عارفة».