الرئيس السيسي يوجه الأسرة والدراما والإعلام بالتسويق لقطاع الاتصالات والرقمنة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسر والدراما والإعلام، بالتسويق لقطاع الاتصالات والصادرات الرقمية، موضحًا: «عاوزين نخليها واضحة للشباب، الآباء والأمهات بيقعدوا بأولادهم قدام مراكز الدروس الخصوصية، لكن لو حد من أولاده في القطاع ده، هيبقى فيه فرص عمل تغني الشاب والشابة تماما».

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»: «تحدثت عن هذا الأمر في مؤتمر تنمية الأسرة المصرية، عددنا كتير في التعليم العام والتعليم العالي، يا جماعة، أنتو بتودوا ولادكم فين، وبعدين بتتخانقوا عشان ياخدوا شهادة ليسانس أو بكالوريوس، وبعدين تشغلوه أي حاجة بعد كده، طب خلاص نديهم شهادة ليسانس أو بكالوريوس في قطاع الاتصالات والصادرات الرقمية.. كسروا الحواجز، وأي شيء يعوق الفكرة يجب أن نتعامل معها».