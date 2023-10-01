مسيرات حاشدة لتأييد وتفويض الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات غدا

أعلنت العديد من الأحزاب السياسية، إطلاق مسيرات مؤيدة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، تجوب محافظتي القاهرة والجيزة غدا، كما تنطلق مسيرة التعليم الخاص أيضًا على مستوى محافظة الجيزة، وستكون أعلام مصر وبنرات ولافتات مؤيدة للرئيس السيسي أبرز ما يسيطر على المسيرات غدًا.

وتستعرض «الوطن» 4 مسيرات تنطلق غدًا لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي:

مسيرة حاشدة للتعليم الخاص بالجيزة

تضم مسيرة حاشدة للتعليم الخاص غدًا أصحاب المدارس الخاصة وأعضاء مجالس الأمناء والآباء، والمعلمين بمدارس الجيزة وعدد ضخم من المعلمين العاملين بالتعليم الخاص، وهو ما يصل عددهم لأكثر من 30 ألفًا.

المسيرة تنطلق من مبنى مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وتستمر حتى تصل إلى ميدان الجلاء بحي الدقي، رافعين لافتات دعم الرئيس السيسي لترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة، كما تستهدف المسيرة إرسال رسالة واضحة للمواطنين المصريين في أنحاء البلاد بأن العاملين بقطاع التعليم وقياداته والمعلمين وأولياء الأمور يثمنون ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات في كافة المجالات.

حشد شعبي بواسطة حزب حمادة الوطن بالدقهلية

كما أعلن حزب حماة الوطن، دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأعلن الحزب عن حشد شعبي غدًا بمدينة المنصورة، ودعا المواطنين إلى المشاركة عن طريق سيارات تجوب المدينة، معلق فوقها ميكروفون، وتحث المواطنين على النزول لتأييد الرئيس السيسي والمشاركة في كتابة مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة.

أحمد رعب، أمين حزب حماة الوطن بالدقهلية، أكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحزب أعلن عن حشد شعبي غدًا بالمنصورة، ينطلق الساعة الخامسة مساءً من أمام الحزب بمدينة المنصورة، ويجوب شوارع المدينة بالكامل.

حزب المصريين الأحرار يدعو لتفويض الرئيس

ودعا حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل ومنسق الحملة الحزبية الشعبية لترشيح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية 2024 للاحتشاد بكافة ميادين مصر لدعم وتأييد الرئيس السيسي، وتفويض الرئيس السيسي لاستكمال مسيره الحفاظ علي وطن.

وقال الحزب في البيان: «الشعب المصري العظيم الذي انتفض وخرج بالملايين حفاظًا على الهوية الوطنية وضمان سلام واستقرار الدولة المصرية فى ثورة مجيدة، لن يرتد للوراء ولن يسمح لكائن ما كان المساس ببلاده أو محاولة أحد الانقضاض على الثورة الشعبية».

حزب الإصلاح والنهضة يدعو لمسيرة دعم الرئيس

وأعلن حزب الإصلاح والنهضة عن توجيهه لكافة قواعده وكوادره بمختلف المحافظات للنزول إلى الميادين من أجل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة ودعمه وتأييده، وأكد الحزب على دعمه الكامل للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية.