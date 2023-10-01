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الرئيس السيسي: علينا تشجيع من لديه فرصة حقيقية للنمو والاهتمام به

كتب:

محمد عزالدين
11:47 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حديثه، قائلا: «القطاع اللي عنده فرصة حقيقية للنمو في بلدنا في ظل الظروف اللي بتمر بيها، وفي ظل التحول الجيوسياسي اللي أشرت إليه، محتاج مننا كمجتمع، وكوزارة تعليم عالي ووزارة التعليم انها تهتم».

وتابع في كلمته خلال جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز: «لكن أنا بقولكم هو ده القطاع اللي لو احنا حطينا إيدينا في إيدين بعض، مؤسسات الدولة المختلفة وأجهزتها مع رؤية وزارة الاتصالات، هنستهدف 10 مليارات في 2026».

وواصل: «بيدخل عندي شباب وشابات في كليات بيقعد 4 سنين، لو الـ4 سنين هو اقتنع إن ممكن يقضيهم في المنشآت اللي بنتكلم عليها، هيخرج منها بفرصة عمل اللي هو بيتعلمه دلوقتي مش بيتيحله.. يعني احنا دلوقتي بندور على شباب وشابات في المجتمع، قادر إنه يلبي المطالب اللي الدكتور عمرو اتكلم فيها».

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