«نظافة القاهرة» ترفع مخلفات البناء والهدم من منطقة محور الشهيد (صور)

قامت هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة برئاسة اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة، برفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم والرتش الموجودة بمنطقة محور الشهيد بطول الطريق لتحسين الموقع العام للمنطقة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة والتجميل ومتابعة المهندسة رحاب أباظة رئيس المركزية بتكليف المهندس إبراهيم عامر مدير الإنقاذ بالدفع بفرق العمل بالإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئة للقيام بالمهام المطلوبة لاستعادة المظهرالحضاري والجمالي للموقع.

المظهر الجمالي لمحور العروبة

من ناحية أخرى، قامت هيئة النظافة بالقاهرة من خلال قسم النقاشين بطلاء الأحواض والبروجولات التجميلية بطول الطريق بمحور العروبة بصلاح سالم لإظهار الطريق بالمظهر الحضاري والجمالي؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ومتابعة المهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية.

مشتل مصر الجديدة

من ناحية أخرى، شهدت هيئة النظافة جانبا من المراحل النهائية بمشتل إدارة حدائق مصر الجديدة من الإنشاءات والنجارة والكهرباء والنقاشة والسباكة والحدادة واللحام في رفع كفاءة إدارة حدائق مصر الجديدة وإعادة التصميم الداخلي للمشتل تنفيذا لتوجيهات رئيس الهيئة وتحت إشراف المهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية.