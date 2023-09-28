قصف أوكراني على دونيتسك 32 مرة خلال يوم

قصفت القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، أراضي مقاطعة دونيتسك، 32 مرة، باستخدام 94 طلقة ذخيرة من عيارات مختلفة بينها 152 و155 ملم بما فيها برؤوس حربية عنقودية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، قال ممثل روسيا الدائم في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن العقوبات الغربية ضد بلاده تشكل حافزًا قويًا لتطوير العديد من قطاعات الصناعة الروسية، بما في ذلك الطيران، مضيفا عبر «تليجرام»، إن بحلول 2030، ستنتج بلاده أكثر من 140 طائرة للمسافات القصيرة استنادا إلى قدراتها الإنتاجية.

بدوها، أشارت هيئة الرقابة الزراعية والبيطرية الروسية، إلى أن إمدادات الحبوب والمنتجات الزراعية من بلادها إلى الصين بلغت حتى 24 سبتمبر الجاري 3.6 مليون طن، أعلى بـ3 مرات من نفس الفترة في العام الماضي، وأعلى بنسبة 63% من الكمية المصدرة خلال عام 2022 بأكمله، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.