وزير التموين: لدينا 3.5 مليون طن قمح بالصوامع.. والمخزون يكفي أكثر من 5 أشهر

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرئيس السيسي كان قد وجه قبل حدوث جائحة كورونا أن يصل الاحتياطي الاستراتيجي لـ6 أشهر، واعتمد 1.8 مليار دولار لرفع الاحتياطات الاستراتيجية، ولكن كانت هناك رؤية حقيقية لاحتمالات أكثر تعقيدا.

امتصاص الأزمة العالمية

وأضاف «مصيلحي»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»، أنه عندما اندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية ارتفعت أسعار القمح من 230 أو 235 إلى 520 دولار، وإذا لم يكن لدينا احتياطي استراتيجي في هذا الوقت لتعرضت البلاد لهزات غير مسبوقة وكلفنا أضعاف الموازنات المعتمدة ولكن بدأنا في الاستيراد اعتبارا من نهاية يونيو 2022 وبالتالي استطعنا امتصاص مثل هذه المتغيرات.

استراتيجية حقيقية في 2017

وأشار إلى أن الأمن الغذائي يعتمد على توفير وإتاحة السلع، وقرب هذه السلع من المواطن حتى الحصول عليها، وقدرة المواطن لشراء هذه السلعة، وبالتالي جرى وضع استراتيجية حقيقية واعتمادها في 2017 لتطوير الصوامع، ثم جرى اعتماد استراتيجية البنية الأساسية للتجارة الداخلية في أكتوبر 2017.

ولفت إلى أن لدينا 3.5 مليون طن قمح يكفي أكثر من 5 أشهر، بجانب الصوامع الموجودة في المطاحن، وهناك مرحلة جديدة جرى اعتمادها من البنك الدولي بشأن 21 صومعة منها صوامع جديدة، وسنضيف هذا العام 750 ألف طن، وهناك خطة مستقبلية معتمدة للوصول لـ 4.8 مليون طن تخزين.