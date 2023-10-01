نواب: قرارات الرئيس تنتصر للبسطاء.. و«حكاية وطن» كشف حساب لإنجازات غير مسبوقة

أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أن قرارات الرئيس السيسى تنتصر للمواطن البسيط بمختلف فئاته وتعكس وضعه فى مقدمة الأولويات، مشيرين إلى أنه على الرغم من صعوبة الأوضاع الإقليمية والعالمية فإن الدولة نجحت، بفضل قيادتها الوطنية الحكيمة وصبر وجهد الشعب، أن تبنى الجمهورية الجديدة، معتبرين أن ما تحقق من مشروعات خلال الفترة الماضية يمثل إنجازات غير مسبوقة فى مختلف المجالات والقطاعات.

«عبدالقادر»: أبرز نجاحات الدولة فى التعامل مع التحديات العالمية

وأكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مؤتمر حكاية وطن كشفت خطورة حملات التشكيك التى لاحقت كل المشروعات التى نفذتها الدولة، ومن بينها مشروع قناة السويس الجديدة وضرورة التصدى لحملات الكذب والتشكيك، خاصة أن مشروع قناة السويس كان وسيلة لاستعادة ثقة الناس واستعادة الأمل المفقود وتجميع الشعب على هدف واحد، من خلال فتح باب المساهمة فى إنشاء القناة بفائدة 12%، مشدداً على أهمية التصدى لحملات التشكيك المستمرة فى كل الإنجازات التى تتحقق.

وأضاف «عبدالقادر» أن كلمة الرئيس كشفت حجم الإنجازات والجهود التى بذلتها الدولة المصرية من أجل تحقيق تنمية شاملة، لتؤكد حجم اهتمام القيادة السياسية ببيان الحقائق للمصريين، وإشراكهم فى كل خطوات التنمية التى تشهدها الدولة خلال الـ9 سنوات الماضية، خاصة أن الرئيس كان حريصاً على استعراض حجم التحديات التى واجهت الدولة، لا سيما فيما يتعلق بحملات التشكيك وحرب الشائعات التى تستهدف زعزعة الثقة بين الشعب وقيادته السياسية.

وأشار إلى أن مؤتمر حكاية وطن كشف نجاح الدولة فى التعامل مع التحديات العالمية خلال السنوات الأخيرة، سواء فيما يتعلق بتداعيات جائحة كورونا أو الأزمة الروسية- الأوكرانية، وما تبعهما من ارتفاع فى معدلات التضخم العالمى ومشكلات سلاسل الإمداد والتوريد، إلا أن الدولة تمكنت من عبور تلك الأزمات، لافتاً إلى أن السيسى أكد أن الأمم تُبنى بالإصلاح لا بالتشكيك، وأن هناك ضرورة لاستمرار العمل الدؤوب.

وأوضح «عبدالقادر» أن الدولة تشهد طفرة غير مسبوقة فى حجم المشروعات بمختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، إذ يسير العمل بالتوازى فى مختلف المجالات والقطاعات، منوهاً بأن الدولة تمكنت خلال 10 سنوات من تحقيق المعادلة الصعبة، بمواجهة التحديات الضخمة التى كادت تعرقل مسيرتها، وكذلك تحقيق التنمية الشاملة فى كل شبر من أرض هذا الوطن، من أجل تحسين جودة الخدمات التى يحصل عليها الشعب، لافتاً إلى أن البنية التحتية تمثل نقطة فاصلة فى عملية التنمية.

«بدوى»: ملف التكنولوجيا والرقمنة شهد تطوراً كبيراً

من جانبه أكد الدكتور خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مؤتمر حكاية وطن فرصة لعرض الإنجازات التى تحققت على مدار 10 سنوات من حكم الرئيس السيسى، موضحاً أن توقيت المؤتمر مهم ليكون فرصة للمواطنين أن يعلموا ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، ليضع حداً أمام المشككين الذين يسعون للتقليل من هذا الجهد، خاصة أن مصر على أعتاب انتخابات رئاسية.

وقال إن الدولة حققت الكثير من الإنجازات على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، وهناك طفرة غير مسبوقة فى حجم المشروعات بمختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، موضحاً أن القيادة السياسية عملت على تطوير البنية التحتية للبلاد وتحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل، بالإضافة إلى الاهتمام بملف التكنولوجيا والرقمنة الذى شهد تطوراً كبيراً.

وأضاف «بدوى» أن هذه الإنجازات أسهمت فى قوة واستقرار الدولة والتأكيد على أنها تسير فى الطريق الصحيح وقادرة على العبور إلى المستقبل، إلى جانب دعم ركائز الجمهورية الجديدة وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وقال النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن مؤتمر «حكاية وطن» الذى حضره الرئيس السيسى، رصد إنجازات الدولة التى كانت ولا تزال غير مسبوقة وبمثابة إعجاز تنموى بشهادات محلية ودولية، لافتاً إلى أن حجم الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس هو صورة تدعو للفخر على المستويات السياسية والاقتصادية والبنية التحتية.

وأكد «أبوعايشة» تأييده لترشح السيسى لفترة رئاسية مقبلة، قائلاً: «يجب أن يستكمل الرئيس السيسى الإنجازات التى وصلت إلى عنان السماء والجمهورية الجديدة التى يشيدها»، مشيداً بحضور الوزراء والمسئولين المؤتمر لتوضيح حجم ما تحقق خلال سنوات قليلة للمصريين.

وتابع: «(حكاية وطن) هو نوع من رد الجميل للرئيس السيسى، الزعيم الذى استطاع أن يغير شكل مصر ويواجه التحديات بكل قوة، فما تحقق فى مصر أمر مشرّف للحاضر والأجيال القادمة، وكلمة الرئيس حملت حلم المصريين فى مستقبل مبهر لمصر، فالوطن يحيا بالتغيير والأحلام العظيمة».

«الصيرفى»: مصر تشهد إعجازاً حقيقياً فى مختلف المجالات وتجديداً شاملاً لمرافقها

وأكد النائب أمين الصيرفى، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أن الدولة تشهد إعجازاً حقيقياً فى مختلف المجالات، وهناك تجديد شامل لمرافقها وبناء لأسس وأعمدة الجمهورية الجديدة وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً، مضيفاً: «هناك طفرة غير مسبوقة فى حجم المشروعات بمختلف القطاعات، والفضل فى ذلك يعود للرئيس السيسى».

ولفت «الصيرفى» إلى أن انطلاق مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسى يعكس رؤية الدولة فى بناء الجمهورية الجديدة، ويؤكد جدية العمل على قدم وساق لتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن ما تحقق فى مصر على مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية يدعو للفخر، ويرجع الفضل فيه للرئيس السيسى صاحب الرؤية الشاملة للنهوض بالوطن، متابعاً: «الحكومة تعمل على تهيئة المناخ للمستثمرين، سواء الأجانب أو المحليين، للعمل بكل المجالات، والنهوض بالبنية التحتية والتنمية التى تشهدها جميع محافظات الجمهورية، وشبكة الطرق التى تمثل شرايين التنمية الحقيقية».

وقال: «(حكاية وطن) هو حكاية إنجاز حقيقى شهدته البلاد، وبالخصوص فى مجال البنية التحتية والتى تمثل نقطة فاصلة فى عملية التنمية، وهذا ما تعمل عليه الدولة بقيادة الرئيس السيسى للانطلاق إلى المستقبل».