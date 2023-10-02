وزير التموين: نسعى لتحويل مصر لمركز إقليمي لتبادل الحبوب في المنطقة

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يجري عمل صومعة كاحتياطي استراتيجي ثان للقمح بواقع 100 ألف طن والتكلفة ليست من قبل الوزارة.

صوامع القمح في مصر

وأضاف «مصيلحي»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»، أنه يجري عمل مجمع صوامع في «مستقبل مصر» بواقع 200 ألف طن بالمرحلة الأولى، وستصل إلى 300 ألف طن فيما بعد.

مركز إقليمي لتبادل الحبوب

وأوضح أن ذلك سيجعل مصر جاذبة لأن تكون المركز الإقليمي لتبادل الحبوب في المنطقة، نظرا لأن الصوامع ستكون جاهزة في مصر، وهذا المشروع تحت الدراسة، ويتم الموافقة عليه مع الدول التي ستتواصل معها مصر.