عرض فيلم تسجيلي عن جهود الدولة في تطوير ملف التموين خلال مؤتمر حكاية وطن

استعرض فيلم قصير عن ملف التموين، جهود الدولة خلال السنوات العشرة الماضية لتوفير السلع والاحتياجات الأساسية لملايين المواطنين، في إطار تحقيق الأمن الغذائي وأمن البلاد ككل، مبرزاً ما قامت به من إنجازات ومضاعفة الجهود للقضاء على ظواهر سلبية مثل «طوابير العيش» أمام منافذ التموين و«تهريب الدقيق» المخصص للمخابز.

تغيير منظومة التموين

ووفقاً للفيلم التسجيلي القصير المعروض خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، فإنَّ الدولة المصرية تعهدت منذ عام 2014 على تغيير كامل لمنظومة التموين للارتقاء بحياة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية من السلع، عبر السير على منهج وخطط في سبيل الاصلاح الجذري، مثل إعادة هيكلة منظومة الدعم العيني وتحويله لدعم نقدي مشروط، أو نظام للدعم عن طريق كوبونات الغذاء.

قائمة المستحقين للبطاقات التموينية

وأشار الفيلم القصير، إلى أن عملية تطوير منظومة الدعم قامت على مبدأ ضمان صحة الاستهداف ليتم تنقية قائمة المستحقين للبطاقات التموينية والاعتماد على البطاقات الذكية، وإضافة 568,9 ألف بطاقة تموينية جديدة لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية ليصل عدد المستفيدين إلى 62 مليون مواطن، بقيمة 36,1 مليار جنيه في عام 2023.