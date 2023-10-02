«مصيلحي»: ندعم السلع بـ36 مليار جنيه سنويا.. وبدأنا العمل في 4 مخازن استراتيجية

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر لا يوجد فيها مستودعات ومخازن استراتيجية، تستطيع أن تحافظ على السلع وتحافظ على الجودة المطلوبة كما هي، ويجب أن نعترف بذلك، وكل شيء أصبح الآن مميكن ومنضبط.

وأضاف «مصيلحي»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى العمل في إطار الخطة الاستراتيجية لدعم التجارة الداخلية والبنية الأساسية لها، بأن مصر تحتاج 7 مخازن أو مستودعات استراتيجية، وبدأ العمل بـ4 منها في السويس تخدم خط القناة، والشرقية لخدمة الجزء الشرقي من الدلتا، ثم الأقصر لخدمة جنوب الصعيد، والفيوم لخدمة شمال الصعيد وجزء من الجيزة، والـ3 مواقع الأخرى سيتم طرحها في العام المقبل.

ولفت إلى أن الدعم في السلع التموينية 36 مليار جنيه في السنة، بواقع 3 مليارات جنيه في الشهر، متابعا: «لما حسبنا تكلفة هذه المخازن، وهتأثر على إيه، طلع 0.3% من قيمة السلع، ولو وفرنا 1% هتبقى أكنها ببلاش، ولو وفرنا 10% وهي أقل ما يذكر، هنجد إننا هنعوض تكلفتها وإجراءاتها في أقل من 7 سنوات».