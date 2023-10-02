وزير التموين: لولا زيادة الرقعة الزراعية ما حصلنا على 4 ملايين طن قمح العام الجاري

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن لولا زيادة الرقعة الزراعية ما كنا استطعنا الحصول على القمح في هذا العام لـ 4 ملايين طن، وجرى زراعة 650 ألف فدان بنجر، في العام الماضي، والبنجر يحل محل القمح.

وأضاف «مصيلحي»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»: «إن لم نقم بتنفيذ كل هذه المشروعات في الفترة من 2014 لـ 2023، كل واحد يتخيل مصر كانت هتبقى عاملة إزاي ويحافظ على الإجابة مع نفسه، لو رضي عنها خير كبير وإن لم يرض عنها يجب أن نستمر في التنمية والبناء حتى يكون البلد يستحق أن نقول له أم الدنيا».