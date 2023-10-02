وزير التموين: مع افتتاح مناطق لوجستية سنجد مخازن مميكنة ومنضبطة

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه حتى سنوات قليلة ماضية، لم يكن يتوافر في مصر مستودعات ومخازن: «يجب أن نعترف بذلك، والمخازن ضرورية لاسترتيحية الحفاظ على السلع بالجودة المطلوبة، ولدى مصر مخازن لا تختلف عما مضى، بأربع جدران وقد تكون متهالكة».

وأضاف «مصيلحي»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ مخازن السلع الأساسية لم تعد كما كانت، ومع افتتاح مناطق لوجستية نجد المخزن مزود بنظام معلومات متكامل وأجهزة كمبيوتر، وكأنه مصنع صغير، وأكواد للسلع توضح الكم ومكان التخزين، وكل ما في المخزن مميكن ومنضبط.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه في إطار الخطة الاستراتيجية لدعم التجارة الداخلية، تم تحديد احتياجات مصر من المخازن والمستودعات الاستراتيجية بعدد 7 مستودعات استراتيجية، قائلاً: «بدأنا بالفعل بـ4 مخازن في السويس لخدمة خط القناة، وفي محافظة الشرقية لخدمة شرق الدلتا، وآخر في مدينة الأقصر لخدمة أهالي الصعيد، ومحافظة الفيوم لخدمة الجيزة وشمال الصعيد، مع التخطيط لطرح 3 مواقع جديدة في العام القادم».

واستطرد «المصيلحي»، أنَّ هذه المخازن الاستراتيجية ستكلف الدولة مليارات الجنيهات، في حين يتم انفاق نحو 3 مليارات جنيه شهرياً على السلع التموينية ويصل الدعم سنوياً إلى 36 مليار جنيه، وبالتالي عند حساب تكلفة المخازن لا تتخطى 0,3% من قيمة السلع وإذا وفرنا 1% فقط ستغطي التكلفة لإنشاء وتجديد هذه المخازن، أما إذا وفرنا 10% فسنعوض التكاليف والإجراءات في أقل من 7 سنوات.

وأشار إلى أنه تم اعتماد خطة تطوير المخازن بمشاركة القطاع الخاص، ومجمع المخازن الواحد سيبنى على مساحة 10 أفدنة بأماكن تبريد وتجفيف وخلافه، وكله مميكن بأحجام ومساحات تتناسب وفقا للسلع التي سيتم تخزينها، فيما يبلغ إجمالي مساحة الـ7 مستودعات 1.3 مليون متر مربع، بتكلفة 14 مليار جنيه، للحفاظ على السلع التموينية.