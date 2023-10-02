وزير التموين: 12.2 مليار جنيه قيمة السلع المتداولة في «البورصة السلعية»

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه منذ عامين فقط، جرى اتخاذ قرار من مجلس الوزراء لإنشاء شركة بين البنوك والاتحاد العام للغرف التجارية وجهاز تنمية التجارة وهيئة السلع التموينية، لإطلاق البورصة السلعية.

وأضاف «مصيلحي»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»: «البورصة السلعية كيان قوي وتم العمل بها، وكان لها أثر مهم في وقت الأزمات، وارتفاع الأسعار، والدولة باعت في البورصة السلعية لأول مرة قمح بشرط عدم التأثير على الاحتياطي الاستراتيجي، حتى يستقر ثمن القمح، وهو ما حدث في العام الدراسي الماضي، بعدما وصل سعر القمح إلى 15 ألف جنيه وجرى خفضه، وأصبح 10 آلاف و600 جنيه في البورصة، واستقرت أسعاره».

وتابع أنّ البورصة السلعية ستؤدي إلى نوع من الاتزان في الأسعار، وجرى اتخاذ قرار مفاده بأن كل مشتريات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك هيئة السلع، تتم عن طريق البورصة المصرية، وبالتالي يكون هناك نوع من الشفافية والإفصاح.

وواصل: «كل ذلك، تم في سنة ويعتبر عملا جيدا جدا، وهناك 8000 عمليات تمت، وحجم العملاء 235 شركة، وستنشط بشكل أكبر، وستكون إحدى الآليات المعتبرة للإفصاح والوضوح، وإجمالي الكميات المتداولة تزيد عن مليون طن بإجمالي 12.2 مليار جنيه».

وواصل: «أطلقنا مشروع جمعيتي من أجل الوصول إلى 7 آلاف منفذ، ونحن في المرحلة الخامسة والأخيرة، وقد نصل إلى 9 آلاف منفذ بمشاركة نوع من حق العمل مع الشركة القابضة، حيث نمنحهم السلع وهامش الربح، وكل منفذ من هذه المنافذ يعمل به 3 أشخاص، وهو ما وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل، وأصبحت لدى الوزارة شبكة توزيع منتظمة، ولا تزيد المسافة عن كل منفذ وآخر عن 500 متر، وأصبحت طريقة وصول المواطن للسلعة سهلة جدا».