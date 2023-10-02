وزير التموين: المناطق اللوجستية توفر أكثر من 60 ألف وظيفة مباشرة

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك 14 منطقة لوجستية، أقل منطقة تبلغ مساحتها 23 فدانا، بحيث تكون تجارية أو مخازن، أو لإعادة التغليف والطلب، وبالتالي تكون متعددة الأغراض، وتتواجد في 10 محافظات، ومن المستهدف تغطية كل المحافظات.

وأضاف «المصيلحي»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»، أن المناطق اللوجستية توفر أكثر من 60 ألف وظيفة مباشرة، وأكثر من 160 وظيفة غير مباشرة.

ولفت إلى أن مصر تعمل بكل طاقتها في صناعة الطحن، وما كان في القطاع الخاص يعمل بطاقة 50% يعمل الآن بطاقة 100%، بسبب احتياجات السودان وليبيا، وجرى وضع خطة متكاملة لتطوير كل المطاحن في القطاع العام.

وأوضح أن هناك احتمالية كبيرة وجرى أخذ قرار، بأن كل مشتريات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع تكون عن طريق البورصة المصرية، ليكون بها نوع من الشفافية والإصلاح.