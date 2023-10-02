وزير التموين: احتياطي الدواجن المجمدة يكفي لمدة عام.. والقمح 5 أشهر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لم يجري رفع سعر أي سلعة على البطاقة التموينية منذ العام الماضي، وسعر السكر على البطاقة التموينية 12.60 جنيه، والأرز 12.60 جنيه، والمكرونة 14 جنيها، وتم زيادة الدعم المباشر من الموازنة العامة للدولة للمواطن، لتقليل الضغوط عليهم، فقد زاد دعم الخبز من 18.5 مليار جنيه في عام 2014 إلى 91.6 مليار جنيه في عام 2023 للحفاظ على سعر الرغيف بـ5 قروش، وكان الدعم السلعي 13.4 مليار جنيه، وأصبح 36.1 مليار جنيه أي أن الضعف، وتضاعف أكثر من 4 مرات خلال الأعوام السابقة.

وأضاف «المصيلحي»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»، أنه رغم كل الأزمات العالمية، لم يكن هناك أي نقص في السلع، وأعلن أن لدينا احتياطي استراتيجي 5 أشهر من القمح، و6 أشهر من السكر، ولأول مرة في الزيت يحدث أن يكون لدينا 6.6 شهر احتياطي، و3 شهور للأرز، ولدينا احتياطي يمثل 12 شهرا من الدواجن المجمدة، ولدينا رؤوس حية تكفي 3 أشهر.