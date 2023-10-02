وزير التموين: تطوير 378 مركز خدمة بتكلفة 593.7 مليون جنيه

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه جرى تطوير 378 مركز خدمة بتكلفة قدرها 593.7 مليون جنيه، فقبل عام 2014 لم يكن هناك مركز خدمة للتموين وكان كله عملية ورقية.

وأضاف علي المصيلحي خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»: «بالنسبة للسجل التجاري، فنحن نتحدث عن قاعدة بيانات موحدة له على مستوى الجمهورية، ويمكن أداء الخدمة من أي مكتب سجل تجاري أو عن طريق الإنترنت، كما تم عمل 32 مركزا جديدا لحماية المستهلك في كل المحافظات وتطوير الدمغة».