فيلم تسجيلي لوزارة الري يبرز جهود الدولة في تحقيق الأمن المائي

استعرض فيلم تسجيلي لوزارة الرى، جهود الدولة المصرية في تحقيق الأمن المائي للبلاد ومشكلة المياه، وذلك خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز».

ووفقاً للفيلم التسجيلي، فإنَّ مشكلة الموارد المائية ليست في مصر وحدها، إنما تعاني منها أغلب دول العالم، ومع توقعات بتزايدها خاصة في ظل النمو المتسارع للسكان، وفي مصر تضاعف النمو السكاني 5 أضعاف خلال الـ 60 عاماً الأخيرة، ولتفادي أزمة تمس الأمن المائي المصري تسارع الدولة في جهودها لاستباق ذلك عبر تنويع مصادر المياه العذبة وتقليل الفاقد من الاستهلاك.

وتابع الفيلم التسجيلي، أنه بالفعل زادت الدولة المصرية من استثماراتها في قطاعات الري ومياه الشرب وضاعفتها، لتولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات مجالات تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف بمحطات معالجة ثلاثية وتجميع مياه السيول والأمطار في خزانات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الري والزراعة، ليتم تنفيذ 2353 مشروعا بقطاع الموارد والري، وجاري العمل في تنفيذ 788 مشروعا.