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الرئيس السيسي: يجب تسويق أنشطة وزارة الري «مهم الناس تعرفها»

كتب:

محمد عزالدين
01:54 ص | الإثنين 02 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه للدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، قائلا: «التسويق والتغطية الإعلامية للنشاط لأي مشروع بتعملوه، أمر مهم جدا عشان الناس تعرفه، الناس بتتفاجئ إنها بتتعمل».

وأضاف السيسي خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»: «تقديري أنا مش عاوز أقول قصور، لكن مش بنتكلم عن شغلنا، ولو طلبتم من أي قناة، سواء خاصة أو تبع التليفزيون المصري، مش هيرفضوا يسمعوا منكم».

وتابع: «حجم المشروعات اللي اتعملت في طابا منذ 2014 بالنسبة للجسور والسدود، اتعملت من 7 سنين، لأن كل سنة كانت تيجي السيول تشيل طريق فنصلحه بمليار جنيه، فقلت لهم طب مش فيه أسلوب علمي لإدارة الموضوع ما تعملوه، فقالوا هيكلف 3 أو 5 مليارات».

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