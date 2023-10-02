وزير الري: نحتاج 2 مليار متر مكعب مياه سنويا لمواجهة الزيادة السكانية

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن محطات الرفع لابد أن تعمل على مدار الساعة لتوصيل المياه والدولة نفذت مشروعاً لتأهيل الترع لتوصيل المياه للمزارعين، مشيرا إلى أن الدولة لم تترك المياه عند هذا الحد وتوصيلها للمزارعين فقط ولكن الرئيس وجه بطرق استخدام المياه على مستوى الحقول.

وأوضح الدكتور هاني سويلم، خلال تقديم رؤية الوزارة بمؤتمر حكاية وطن، أن القصب يستهلك أكثر من 11 ألف متر مكعب مياه في السنة، ولدينا 350 ألف فدان من القصب في مصر، كما تحدث عن أننا نحتاج ملياري متر مكعب مياه سنويا لمواجهة الزيادة السكانية.

وأشار وزير الري، إلى أن التحول للري بالتنقيط يقلل كمية المياه المستخدمة 3 آلاف متر مكعب في السنة، قائلا: «إحنا كحكومة عايزين نقلل المياه والفلاح يهمه زيادة الإنتاجية والري بالتنقيط حل للطرفين يوفر إنتاجية أكثر للفلاح وتوفر على الدولة المياه».